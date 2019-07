Lo sport veneziano di successo e la musica sfilano a Ca' Farsetti: l'incontro con il sindaco Brugnaro

Alcuni tra i principali trionfi sportivi veneziani degli ultimi mesi e l'eccellenza musicale giovanile del territorio. Queste le due tematiche che hanno caratterizzato gli incontri istituzionali di mercoledì pomeriggio a Ca' Farsetti con il sindaco Luigi Brugnaro.

Sport

La prima stretta di mano è stata con atleti e dirigenti del Calcio Mestre, recentemente promosso in serie D, dopodiché è stato il turno dei Black Lions, squadra di powerchair hockey che si allena alla Polisportiva Terraglio che di recente ha conquistato lo scudetto. A maggio è stata anche ricevuta a Palazzo Chigi a Roma dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dai "leoni" dell'hockey alle grintose "leonesse" delle Università Ca' Foscari e Iuav che, lo scorso 7 giugno, hanno vinto una gara internazionale nel lago cinese Jinji di Suzhou, nell'ambito del Dragon Boat Festival. L'equipaggio lagunare ha messo in fila altri 15 equipaggi tutti al femminile. Dagli sport d'acqua alla pista d'atletica il passo è breve: il primo cittadino ha poi infatti incontrato Camilla Vigato, campionessa juniores di salto triplo che meno di un mese fa, a Rieti, si è laureata campionessa italiana saltando 13 metri e 10 centimetri. A chiudere gli incontri "sportivi" la stretta di mano tra il primo cittadino e lo staff e gli atleti della squadra di calcio a 5 del "Fenice Venezia Mestre", che hanno conquistato la promozione in serie A2 nonostante a inizio stagione non godessero dei favori del pronostico, anzi.

Musica

Nel pomeriggio, come detto, spazio anche alla musica: il primo cittadino ha incontrato alcuni componenti dell'associazione I Flauti di San Marco, formazione mestrina nata l'11 gennaio 1997. Il gruppo è composto da 35 elementi che hanno dai 13 ai 24 anni e che hanno fatto della musica la loro passione. Il repertorio comprende musiche da film, brani della tradizione celtica e musica leggera e d'autore.

