Il collettivo Loco occupa l'ex ospedale Umberto I a Mestre

I ragazzi del Loco non mollano: dopo lo sgombero e la chiusura del laboratorio di via Piave, cui ha fatto seguito un'assemblea di fronte al municipio di via Palazzo a Mestre, hanno occupato mercoledì pomeriggio l'ex distretto sanitario dell'ospedale Umberto I, nel centro della città. I giovani attivisti, flessibile alla mano, hanno rimosso le grate a protezione dell'ingresso, accedendo ai locali abbandonati. «Noi ci siamo già messi all'opera per ripulire lo spazio», hanno commentato i giovani, organizzati con tute protettive, badili, scope, sacchi neri e tutto il necessario per riordinare locali abbandonati da anni.

Attivisti all'opera

«Stiamo pulendo in modo tale che lo spazio sia utilizzabile il prima possibile, - spiegano i ragazzi - l'obiettivo è quello di organizzare qui il coordinamento di domani (giovedì, ndr). Allo stesso modo termineremo qui il corteo studentesco di venerdì. Uno spazio da troppi anni sottratto alla comunità, nel quale saranno organizzate attività aperte alla cittadinanza». L'area è abbandonata da una decina d'anni, ovvero da quando, in seguito alla costruzione della nuova struttura dell'Angelo, il grosso dell'Umberto I è stato abbattuto: da allora si è creato un buco urbano di 5 ettari, in pieno centro, in cui i progetti di recupero programmati non sono mai stati realizzati.