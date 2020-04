Logistics Career Day: l'appuntamento per gli studenti veneti è online

Il Logistics Career Day giunge alla settima edizione e propone una nuova versione del suo ormai consueto appuntamento per gli studenti. Domani, giovedì 9 aprile, infatti, la giornata dedicata all'incontro tra aziende di logistica e giovani in cerca di lavoro si terrà online grazie al finanziamento del progetto interregionale Multiappro.

L'evento, gratuito e fruibile in presenza virtuale ai primi 100 iscritti e per tutti in diretta Facebook nei profili di Cfli e Its Marco Polo Academy, è una finestra sul mondo della logistica, grazie a cui gli studenti possono entrare in contatto con una realtà varia e stimolante, conoscerne gli aspetti salienti e le opportunità formative e lavorative.

Gli aspiranti talenti logistici assisteranno agli interventi di soggetti autorevoli ed esperti quali il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, il responsabile commerciale della storica società di spedizioni Fiorini Omnia Service, l'Assessore all'Istruzione, formazione e Lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan.

Sono previsti, tra gli altri, interventi da parte di professori ed ex studenti dell'ITS Marco Polo Academy, che con i suoi indirizzi logistico e ferroviario assicura ogni anno un esito occupazionale vicino al 100%. Percorsi post-diploma, quelli proposti dall’ITS Marco Polo, attivi su Venezia e Treviso e dal prossimo anno anche su Rovigo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maggiori informazioni sull'iniziativa e sull'iscrizione sono reperibili nel sito ufficiale www.logisticscareerday.it.