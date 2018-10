Cambio alla guida della Stroke Unit dell'Ulss 4: Luca Valentinis è il nuovo direttore

La Neurologia - Stroke Unit dell'Ulss 4 ha un nuovo direttore, giovane e preparato: si tratta del dottor Luca Valentinis, 40enne friulano residente a Portogruaro. Il nuovo dirigente ha firmato il contratto venerdì nella sede centrale dell'azienda e da lunedì entrerà ufficialmente in servizio.

Il nuovo direttore

Luca Valentinis si è laureato in Medicina all’università di Udine a pieni voti e con lode, in seguito si è specializzato in Neurologia nella medesima università ottenendo, anche in questo caso, il massimo dei voti e la lode. Dal 2008 lavora nella Neurologia dell’Ulss 4 all’ospedale di Portogruaro. «Sono convinto che il dottor Valentinis saprà proseguire la tradizione e mantenere il prestigio e i risultati raggiunti da questa unità operativa», queste le parole di benvenuto del direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza.

«Mantenere i risultati degli ultimi anni»

«Ringrazio la direzione generale per la fiducia che mi è stata accordata. - ha dichiarato Valentinis - Sono onorato di poter guidare una unità operativa che ha una grande tradizione e dove lavora un gruppo di professionisti di alto livello. Il mio principale obiettivo sarà mantenere i risultati lusinghieri che negli ultimi anni sono stati raggiunti dalla nostra squadra».