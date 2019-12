Il dottor Lucio Brollo è il nuovo direttore dell'unità Medicina e Cardiologia riabilitativa

Il direttore generale Carlo Bramezza ha nominato il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Cardiologia riabilitativa all’ospedale di Jesolo: dottor Lucio Brollo, 61 anni, in servizio in questo ospedale da oltre 20 anni. Dal 1 gennaio sostituirà il dottor Loredano Milani che va in quiescenza il 31 dicembre.

Curriculum

Il dottor Brollo si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova dove ha conseguito anche la specializzazione medicina interna, sempre nell’università patavina ha effettuato anche un dottorato di ricerca in farmacologia clinica e in terapia medica. La sua lunga carriera lavorativa è iniziata all’ospedale di Latisana come assistente ospedaliero, nel 1996 ha preso servizio all’ospedale di Jesolo nel ruolo di “aiuto corresponsabile ospedaliero”, passando poi al reparto di Medicina dove si è occupato delle terapie croniche del fegato, dal 2017 è responsabile del centro aziendale per il trattamento dell’epatite C.

L'incarico

In questi giorni il direttore generale dell’Ulss4 ha dunque formalizzato l’incarico: «Ringrazio in primis l’uscente Loredano Milani, figura che ha dato tanto a questa Azienda sanitaria, sia in passato e sia con la gestione della Medicina e Cardiologia Riabilitativa nata con la nuova organizzazione dell’ospedale di Jesolo – ha dichiarato Carlo Bramezza - . Sono convinto che il dottor Brollo, con la sua esperienza decennale in questo presidio ospedaliero, tra l’altro da qualche anno al fianco del dottor Milani, saprà continuare la gestione del reparto con lo stesso stile e la stessa buona organizzazione del suo predecessore. Al dottor Milani il mio grazie per quanto fatto in tanti anni in questa Azienda – conclude Bramezza – al dottor Brollo auguro un “buon lavoro”».«Ringrazio la direzione generale per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara il dottor Brollo - . Faccio seguito a un grande primario, che ha ottenuto importanti risultati in questa unità operativa, pertanto il mio obiettivo sarà mantenere migliorare quanto fatto sino ad ora».