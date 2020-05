«I veneziani hanno una grande forza d'animo»: Zucchero commenta il video girato a San Marco | VIDEO

È stato diffuso oggi il videoclip di Amore Adesso!, l’adattamento italiano - firmato Zucchero - del brano No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner. Un video che è stato girato interamente in una Piazza San Marco deserta e interdetta al pubblico lo scorso 2 maggio.

Un invito partito dal sindaco Luigi Brugnaro che, con il sostegno dell'artista, ha annunciato di voler realizzare - appena possibile - un concerto in cui far esibire le più importanti star internazionali.

«Abbiamo bisogno che in questa città si riparta e lo si deve fare dagli spettacoli, dagli eventi, da un grande messaggio mondiale di fiducia - commenta il sindaco - nel pieno rispetto delle norme sanitarie che il governo stabilirà, ripartiremo. Ho pensato di portare a Venezia un grande ciclo di concerti e lo faremo sull'acqua. Ho chiesto a Zucchero di darci una mano, assieme ai suoi amici, per rilanciare la città lagunare. Da qui si dovrà ripartire a cantare, a sognare e a sorridere.»

Zucchero risponde all’invito, ribadendo l’affetto che lo lega al capoluogo veneto: «Sono molto legato a Venezia: è un luogo che va valorizzato e tutelato. Vederla così mette malinconia. Dove c'è bellezza e dove c'è arte io sono pronto a scendere in trincea. Io sono qui, in qualsiasi momento. Lo faccio con il cuore».