M9 riparte dalle attività di M-Children: laboratori e Summer Camp per bambini e famiglie

In attesa della prossima apertura del museo in sicurezza, M9 riparte dalle attività di M-Children, lo spazio multimediale e interattivo rivolto a scuole e famiglie.

Nello specifico, venerdì 5 giugno, dopo oltre due mesi di chiusura dovuta alle misure di contenimento del Covid-19, M-Children riapre le sue porte per offrire numerosi progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi di diverse fasce d’età per rispondere agli attuali bisogni delle famiglie con figli, nel pieno rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza.

Si comincia con i laboratori per famiglie pensati per i bambini dai 4 ai 13 anni in programma tutti i fine settimana - sabato e domenica - fino al 28 giugno. Le attività, organizzate per fasce d’età, coniugano le potenzialità legate alle nuove tecnologie con il bisogno dei bambini e dei ragazzi di esprimere la propria creatività. Al fine di garantire il distanziamento previsto dalle normative in vigore, i laboratori prevedono turnazioni con gruppi composti al massimo da 14 bambini e ragazzi.

I laboratori per le famiglie

La mattina del venerdì, dalle ore 10.00 alle 11.30, è dedicata ai più piccoli di 4 e 5 anni impegnati nelle attività con il kit Lego Duplo. Il pomeriggio invece, dalle ore 15.30 alle 17.00, i bambini di 5-6 anni vengono guidati alla sperimentazione e risoluzione di problemi legati all’assemblaggio e alla costruzione di macchine con kit Lego Early Simple Machines.

Il sabato, dalle ore 10.00 alle 12.00, i ragazzi dagli 11 ai 13 anni hanno la possibilità di esplorare la complessità nascosta dietro agli oggetti quotidiani provando in prima persona la programmazione robotica attraverso i kit Mindstorms EV3. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 16.30 o dalle ore 17.30 alle ore 19.00, per i bambini dai 6 ai 10 anni è in programma il laboratorio di progettazione che utilizza la piattaforma Minecraft Education Edition, nella quale sono riprodotti gli spazi del polo culturale M9, per proporre sfide a complessità graduale e problemi da risolvere che permettano di acquisire competenze e approfondire concetti secondo gli interessi e le curiosità di ciascuno. In alternativa M-Children propone di giocare a Scottie Go che prevede di completare missioni e livelli, combinando l’azione manuale alla logica di programmazione digitale, relativi ad ambiti diversi come l’arte, la matematica, la statistica o l’informatica.

La domenica pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 18.00, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno cimentarsi con il laboratorio We Do 2.0 che motiva allo studio della robotica, del coding, delle materie STEM e all’acquisizione di una mentalità scientifica, incentivando l’osservazione dei fenomeni, la formulazione di ipotesi e l’interrogazione sistemica della realtà.

M-Children Summer Camp, la novità dell'estate

Da lunedì 15 giugno lo spazio multimediale e interattivo si trasforma in un “campo estivo” e si prepara ad accogliere i bambini dai 6 agli 11 anni per offrire loro un programma educativo coerente con i temi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il camp vede i ragazzi impegnati in attività specificatamente di coding e di gaming collegate ad attività prettamente analogiche ispirate a un tema specifico scelto come filo conduttore della settimana e garantendo sempre durante la giornata, momenti di gioco all’aria aperta.

Il Summer Camp è organizzato per moduli settimanali con due fasce orarie alternative, dalle 8.30 alle 13 o dalle 8.30 alle 16.30, per permettere alle famiglie di scegliere l’adozione di due soluzioni differenti. Sempre per assicurare il distanziamento previsto dalle attuali normative, al summer camp è prevista la partecipazione di un gruppo composto al massimo da 14 bambini.

Per iscriversi ai laboratori e al Summer Camp è necessario scrivere a: prenotazioni@mchildren.it. Per maggiori informazioni, visitare il sito di M-Children.