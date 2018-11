M9 per i più piccoli: bambini e ragazzi progettano attraverso il gioco la città ideale

Un contest gratuito, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria, alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle scuole superiori, per progettare uno spazio “urbano” attorno al distretto M9: è questa la sfida del progetto "M9 Contest Urban Landscape", promossa da Polymnia Venezia, società strumentale della Fondazione di Venezia, e presentata questa mattina nell'auditorium di M9 a Mestre.

Per immaginare la propria città ideale

Prendendo spunto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile - sostenibilità ambientale, uguaglianza di genere, accessibilità e inclusione - il progetto propone a bambini e ragazzi di mettersi in gioco immaginando e realizzando virtualmente la propria città ideale. «Un progetto di didattica in forma di gioco - ha sottolineato il consigliere delegato all'Innovazione e alla Smart City, Luca Battistella - che si collega anche ai temi del padiglione Venezia della Biennale Architettura di quest'anno, cioè la condivisione dei dati e la gestione condivisa della conoscenza. Un'occasione da non perdere per conoscere meglio il territorio in cui viviamo e vivere da protagonisti questo spazio per i più giovani che diventerà un fiore all'occhiello per la nostra “

Lavoro online e laboratori

«Attraverso l'utilizzo dello strumento didattico Minecraft-Educational edition - ha spiegato l'amministratore delegato di Polymnia Venezia Valerio Zingarelli - le classi che aderiranno al concorso dovranno progettare un'area a misura di bambino attorno al Museo del 900, lavorando online e partecipando a laboratori che si terranno all'interno di 'M-Children', lo spazio multimediale interattivo ad alto contenuto tecnologico per bambini dai 4 ai 12 anni realizzato all'interno del distretto M9».

Per iscriversi

Il termine per le iscrizioni al concorso, che prevede una prima fase regionale, cui seguiranno una nazionale e una internazionale, è il 30 novembre. Gli elaborati dovranno poi essere inviati entro il 16 maggio 2019 a info@mchildren.it. La proclamazione e la premiazione dei vincitori è prevista nella prima settimana di giugno, sempre nello spazio M-Children.