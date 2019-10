La Macedonia del Nord è pronta a presentarsi in Veneto con grandi opportunità

La delegazione diplomatica della Macedonia del Nord questa mattina si è recata in visita di cortesia al comune di Venezia ed è stata accolta dal presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Il console generale della Macedonia del Nord Stojan Vitanov insieme al ministro consigliere Mohamed Rakipi sono stati accompagnati dal vicepresidente dell'unione dei consoli onorari d'Italia Mattia Carlin e hanno visitato non solo gli uffici del comune di Venezia ma anche quelli dell'unione delle camere del Veneto a Mestre dove sono stati ricevuti dal presidente delle camere di commercio del Veneto Mario Pozza e dal direttore del nuovo centro estero Fabrizio Alvisi.

Mario Pozza non ha negato il suo interesse nei confronti della Macedonia del Nord e della promozione delle country presentation in tutto il Veneto a partire dal 2020.

«Per il console generale della Macedonia del Nord, Stojan Vitanov questa rappresenta una grande opportunità di business tra l' Italia e la Macedonia del Nord. Mentre la Gran Bretagna si prepara a lasciare l’Europa unita, due nuovi Paesi si candidano a diventare membri della UE: Albania e Macedonia del Nord, che hanno chiesto di far parte dell'Unione e sono in possesso dei requisiti necessari per iniziare il processo di integrazione».