Migliaia alla Salute: «Per tradizione, per festeggiare e perché la vita è un dono» | VIDEO

Una festa sentita, una tradizione ritrovata, un pellegrinaggio per i fedeli, ma anche un modo per divertirsi e incontrarsi. Sono tante, e appassionanti, le ragioni che attraggono a Venezia ogni anno, il 21 di novembre, centinaia, migliaia di persone alla Basilica della Salute. Il transito sul ponte votivo e poi il percorso sul sotoportego, fino alla scalinata che apre a un panorama spettacolare: la chiesa dedicata alla Madonna. Chi ha fede ringrazia, chi ama le consuetudini festeggia e rivive una sentita tradizione. Non mancano ceri benedetti, voti e santini. E neppure dolci tipici e giochi per i più piccoli.

Immancabile la castradina, un piatto a base di montone e verze che va fortissimo in questo giorno perché ne è simbolo. Forse una pietanza che trae origini dall'Oriente, la parte di mondo con cui Venezia intrecciò la sua storia, attraverso rapporti commerciali e culturali. Sicuramente una pietanza molto richiesta che per l'occasione, che si può assaporare ovunque, al ristorante o in osteria, in piedi, e servita in un tegamino in terracotta. Ecco il racconto della giornata in laguna.