La "Maglia della Salute": l'iniziativa solidale di Pallacanestro Mirano per l'Asl 3

La Pallacanestro Mirano lancia una nuova iniziativa solidale: la "Maglia della Salute". La società biancoazzurra, infatti, aveva organizzato per le prossime settimane alcuni eventi per festeggiare i 50 anni della fondazione: l'emergenza sanitaria dovuta al Covid19 ha convinto il Consiglio Direttivo a modificare i piani e promuovere un progetto di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza di Mirano e dintorni.

Come contribuire

La proposta è rivolta a tutte famiglie della nostra società, agli appassionati di basket, di sport, e in generale alla grande comunità del Miranese: offrendo 10 euro come contributo riceverete la maglietta. L'intero ricavato sarà devoluto alle strutture sanitarie dell' Asl 3 tra cui gli Ospedali di Mirano e Dolo per sostenere medici e infermieri nella sfida contro il Coronavirus. Per prenotare la maglia è sufficiente inviare una mail ENTRO VENERDì 10 APRILE 2020 a info@pallacanestromirano.it fornendo il numero di maglie e le taglie. Le offerte saranno raccolte al termine dell'emergenza sanitaria presso il Magazzino Vestiario del PalAzzolini, dove saranno consegnate anche le t-shirt.

Donazione

Le società Pallacanestro Mirano e il Centro Minibasket Mirano s'impegnano ad anticipare la somma totale che verrà poi raccolta. Inoltre, per chi volesse, è possibile sostenere lo sforzo del personale sanitario dell'Asl3 con una donazione personale con un semplice versamento su questo conto corrente bancario unificato a livello regionale:

IBAN: IT 71 V 02008 02017 000105889030

intestato a: Regione del Veneto

con la causale: “Sostegno Emergenza Coronavirus”.