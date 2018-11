Pioggia a Venezia. L'acqua alta si ferma a 107 centimetri

Lunedì mattina la marea a Venezia ha toccato, poco prima delle 9, il valore massimo di 107 centimetri, parecchio al di sotto di quanto annunciato in precedenza (120 centimetri), con viabilità pedonale allagata per circa il 10%. A "sgonfiare" l'acqua è stata l'assenza dello scrirocco che era atteso e che avrebbe innescato il fenomeno della "scontraura". Il vento, invece, si è fermato molto più in basso. Confermate le piogge, che stanno cadendo irregolarmente tra il capoluogo e la provincia. Il centro maree del Comune fa sapere che il livello medio del mare in questi primi giorni del mese è di circa 55 centimetri. Calcolato su base annuale è invece di circa 35 centimetri. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 89 eventi di marea sopra gli 80.

Previsioni del tempo

Sul fronte meteo, il servizio Arpav conferma per la giornata di lunedì tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto sulla pianura. Probabili precipitazioni da sparse a diffuse (probabilità alta 75-100%) specie sui settori centro-settentrionali. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio tendenza a diradamento e successivo esaurimento entro sera delle precipitazioni sui settori centro-meridionali.

Permangono condizioni di tempo instabile anche martedì 6 novembre, con cielo in prevalenza molto nuvoloso sui settori centro-settentrionali, altrove nuvolosità più irregolare con possibili parziali schiarite: fin dal mattino probabili precipitazioni da sparse a tratti diffuse sulla pianura settentrionale (probabilità medio-alta 50-75%), altrove fenomeni più locali ed intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%). Possibili locali rovesci o temporali.