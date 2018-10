Le nuove mani giganti di Lorenzo Quinn sono esposte a Forte Marghera

Il successo di "Support", le mani che sorreggevano Ca' Sagredo, era stato planetario. La nuova opera di Lorenzo Quinn si chiama invece "Stop playing", si trova a Forte Marghera, a Mestre, e l'artista ha deciso di donarla alla città. A comunicarlo è il sindaco Luigi Brugnaro, il quale martedì ha salutato l'arrivo della nuova creazione dello scultore italiano.

Anche in questo caso, come nella celebre installazione collocata lo scorso anno in canal Grande, l'opera raffigura delle mani giganti: stavolta però il gesto è un altro, ovvero l'atto di scagliare una biglia con una fionda. «È arrivata stanotte - spiega Brugnaro - Grazie a Lorenzo Quinn per averla donata al Comune di Venezia». L'inaugurazione è fissata per il 31 ottobre.