Il 4 maggio la protesta di commercianti e Partite Iva: a Venezia anche lo sfogo di taxisti e gondolieri

Lunedì 4 maggio la protesta di Partite Iva e commercianti, ma anche di semplici cittadini, arriverà anche a Venezia. L'appuntamento è previsto per le 10 all'esterno del piazzale della stazione di Santa Lucia e ci saranno un po' tutti, compresi taxisti d'acqua e gondolieri.

L'iniziativa

La mobilitazione, annunciata da giorni sui social e rimbalzata tra lavoratori e colleghi dell'intera cintura veneziana, segue quella annunciata del 25 aprile a San Marco. La protesta, annunciata ordinata, ha nell'intenzione degli organizzatrori di manifestare la volontà primaria di lavorare, a due mesi dalla quarantena di massa, oltre che di ripristinare i valori fondamentali previsti dalla Costituzione. Forte sarà la presenza del tessuto microeconomico che a Venezia, come nel resto d'Italia, ha subito un contraccolpo pesante a seguito delle politiche di questi giorni: hanno già aderito commercianti, ristoratori, albergatori e in genere operatori del settore del turismo, uno dei più colpiti da questi due mesi di stop. Annunciata, dicevamo, anche la presenza dei gondolieri e dei taxisti d'acqua i quali però hanno ricevuto il no della questura alla proposta di sfilare in Canal Grande. Analogamente, nella stessa mattinata, un altro gruppo partirà alle ore 10 da piazza San Marco per dirigersi in modo pacifico verso Rialto. Senza fischietti, quindi silenziosamente, e con la distanza dei 2 metri tra le persone, il corteo andrà da Ca’ Farsetti alla riva opposta passando sopra il ponte di Rialto. Una protesta parallela e che nelle intenzioni potrebbe anche incontrarsi e unirsi simbolicamente alla "gemella" di Santa Lucia: un corteo per gridare l'orgoglio di voler lavorare nella "città più bella del mondo".