Climate march: previste 3mila persone alla manifestazione di sabato al Lido

Sono previste tremila persone alla marcia per il clima in programma sabato pomeriggio al Lido di Venezia. La manifestazione, Climate March, sarà regolata dalle forze dell'ordine e sono previste modifiche alla viabilità stradale secondo un'ordinanza della polizia locale.

Vista la concomitanza del corteo con la cerimonia di chiusura della 76. Mostra internazionale d’Arte cinematografica, l’ordinanza prevede l’istituzione, per l’intera giornata, del divieto di sosta su ambo i lati in Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale Santa Maria Elisabetta e Lungomare Marconi dall’intersezione con il Gran Viale fino a quella con via delle Quattro Fontane, nonché in Lungomare Marconi nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Quattro Fontane con via Candia. Inoltre, lungo il percorso della manifestazione, i cassonetti, le campane e i cestini dei rifiuti saranno temporaneamente rimossi o sigillati da Veritas.