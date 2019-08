Manuel Giuge con il Venicemarathon Running Team prende parte alla "Diagonale", la staffetta di corsa da Marsala a Genova

Un'impresa sportiva e solidale quella compiuta da Manuel Giuge con il team di runners di Venicemarathon che ha partecipato alla staffetta di corsa "Diagonale", partita da Marsala e destinata ad arrivare a Genova toccando tutte le regioni d'Italia. L'atleta veneziano, affetto da distrofia muscolare dei cingoli, e noto per le sue imprese sportive, ha scelto di prendere parte alla corsa ed è partito alle 00.30 di questa notte da Piazzale Roma in direzione San Giuliano fino ad arrivare a Treviso a bordo della sua carrozzina elettrica. Ad accompagnarlo nell'impresa, Giovanna Cicogna, Nicola Zanetti, Giulia e Roberto Marascutto, membri del Venicemarathon running team. Sono 8 in totale i runner che, alternandosi, correranno all'incirca 1500 chilometri e garantiranno la continuità della Diagonale (il testimone, una volta partito, non si ferma fino all’arrivo e deve essere trasportato solo dalle mani del runner che corre la sua frazione e non da altro mezzo), facendosi aiutare da altri runner durante il lungo percorso.

L'evento, oltre a essere una grande impresa, è anche un modo per raccogliere fondi. Quelli di quest'anno saranno devoluti al progetto dell'ingegnere Daniele Bonacini di Roadrunnerheart e verranno utilizzati per regalare protesi a chi non ha gambe per correre con il fine di permettere al maggior numero di persone di poterlo fare.