Maratona di Venezia, modifica della viabilità: le strade chiuse nel comune di Venezia

Una macchina organizzativa imponente, per un evento che attraverserà la Riviera e l'entroterra veneziano, con arrivo prestigioso in laguna. Mancano pochi giorni al via della 33. Huawei Venice Marathon, che porterà con sé, oltre a 13mila atleti impegnati nella 10 e 42k, una corposa modifica alla viabilità in provincia. Nella mattinata di mercoledì, il comandate della polizia locale Marco Agostini ha diramato un'ordinanza specifica che regolerà il traffico stradale e pedonale in occasione della manifestazione. Ecco le modifiche nel Comune di Venezia.

Blocco al traffico veicolare

Nello specifico, dalle 5.30 alle 16.30 di domenica 28 ottobre, sarà vietata la circolazione di veicoli e persone non partecipanti alla gara lungo i raccordi di San Giuliano, cavalcavia e corsie, sul lato del ponte della Libertà, dalla Porta Blu all'innesto con l'ex Statle 14, nonché sulla rotatoria di San Giuliano e sulle rampe di accesso al cavalcavia. Sarà interdetto il traffico anche sulla rotatoria antistante il ponte Impastato e al mercato ittico del Tronchetto, sulla bretella di collegamento al ponte della Libertà in direzione a Mestre, su Rampa San Basilio e Santa Marta.

Strade interdette nel Comune di Venezia

Dalle 8.30 alle 16.30 e fino al termine delle operazioni di pulizia, sarà vietata la circolazione lungo via fratelli Bandiera (direzione Malcontenta), via Mutilati del Lavoro (dall'intersezione con via fratelli Bandiera fino all'intersezione con via Tommaseo), via Tommaseo, piazzale Martiri Giuliani-Dalmati delle Foibe, piazzale Concordia (lato est corsia esterna), piazzale Mercato (lato est), piazza del Municipio, piazzale S. Antonio (bretella est), via Rizzardi, piazzale Giovannacci, sottopasso ferroviario ciclopedonale, via Dante, via Querini, via Carducci, via Pascoli, via Brenta Vecchia, via Poerio, via Sarpi, piazzetta XXII Marzo, piazza Barche, via Pepe, via Sansovino, viale San Marco.