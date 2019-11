Fotonotizia - La marcia di San Martino a Favaro Veneto

E’ stata una giornata di festa oggi a Favaro Veneto: l’associazione ViviFavaro ha organizzato anche quest’anno, all’interno della rassegna del Comune di Venezia “Le città in festa”, l’ormai tradizionale “Marcia di San Martino”, coinvolgendo le scuole del territorio.

Il corteo

Il corteo con San Martino e i centurioni a cavallo è partito dalla parrocchia di S. Andrea, per giungere fino al centro commerciale di Favaro, dove i più piccoli sono stati accolti dalle animazioni dell’associazione “Tutto è amore”. Il momento più atteso è stato il taglio del mantello, cui è seguito quello del San Martino gigante in pasta frolla e cioccolato. A festeggiare assieme ai bambini e dare il via al “taglio” del maxi-dolce c’erano anche gli assessori comunali Paola Mar e Renato Boraso, la consigliera Deborah Onisto e il presidente di Municipalità, Marco Bellato. Per tutto il giorno rimarrà aperto il mercatino di San Martino e il ricavato dell’intera manifestazione andrà all’associazione Anffas Mestre – Centro Girasole, per il progetto “Disabilità tra sport e salute”.