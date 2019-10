Biografia e mostra del Gigante del Nilo, Zatterin fa tappa a Venezia

Marco Zatterin fa tappa a Venezia, venerdì, dopo aver inaugurato la mostra sul Gigante del Nilo (dal titolo del suo libro), a Padova. Il giornalista è autore della biografia di Giovanni Battista Belzoni, il primo egittologo, un personaggio famoso di cui si sarebbe parlato poco. «Un uomo alto più di 2 metri che, nel 1815 - racconta Zatterin a Tg3 linea Notte, giovedì sera - dopo aver lasciato l'Italia, inizia la sua carriera nei teatri in Inghilterra, fa piramidi umane, poi impara l'idraulica e arriva per caso in Egitto. Qui scavando entra nel sito archeologico di Abu Simbel per primo, e nella grande piramide di Chefren. Vedrà pitture magnifiche e il primo maggio 1821 organizzerà la prima mostra di egittologia della storia, accompagnandola con un libro».

Origini

Marco Zatterin ha fatto tappa alla sede del Gruppo25Aprile alla Bragora, dove ha presentato il suo libro con Francesca Veronese, direttrice della mostra. Poi ha visitato la biblioteca di San Francesco della Vigna, incontrando Fra Rino Sgarbarossa (il portolano della biblioteca, nella foto, è raro). Attirato a Venezia probabilmente, oltre che dall'appartenenza all'Ateneo Veneto, anche dalle origini. Suo padre, Ugo Zatterin della Rai, frequentò il liceo scientifico Benedetti dove, nel corso dell'ultimo anno, venne espulso con l'entrata in vigore delle leggi razziali, essendo figlio di un'ebrea.