Al Marco Polo in pochi giorni sdoganati oltre 5 milioni di mascherine, guanti e tute

In quattro giorni all'aeroporto Marco Polo di Tessera sono stati sdoganati 2.737.500 mascherine chirurgiche, 957.150 dispositivi di protezione individuale FP1, FP2 e FP3, 919mila guanti e 790mila tute protettive. Totale: oltre 5 milioni e 400mila presidi sanitari per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il materiale, proveniente dalla Cina, è destinato a strutture ospedaliere pubbliche, Croce Rossa, carabinieri, presidenza del Consiglio, Poste Italiane ed enti religiosi. Alla sezione operativa territoriale interporto, nel corso degli ultimi dieci giorni sono state sdoganate, onoltre, 25,200 mascherine chirurgiche, 60mila mascherine FP2 e 84.200 mascherine generiche provenienti dalla Cina e destinate a persone che svolgono servizi di pubblica utilità.