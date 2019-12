Masterchef Italia 9, da Noale alla conquista dei fornelli la concorrente Giulia Busato

Arriva da Noale una delle nuove concorrenti del programma televisivo enogastronomico MasterChef Italia 9 in onda sui canali satellitari.

A Masterchef

Lei è Giulia Busato, ha 31 anni, lavora in un patronato e ha una spiccata predilezione per la cucina. Questa sua passione le ha permesso di sfondare nel programma televisivo dedicato agli appassionati di arte culinaria e lei, che nella pizza ha il piatto forte, ha deciso di mettersi in gioco superando anche le paure e le insicurezze. Giulia, che oggi vive a Treviso, è cresciuta proprio a Noale, nel Veneziano. Prendere parte al talent show dedicato ai fornelli per lei è un modo per superare le paure: dopo un inizio difficile è riuscita a conquistare la fiducia di chef Locatelli e siamo sicuri darà filo da torcere agli altri concorrenti fino alla fine. Un'esperienza che comunque dovesse andare l'ha già resa una persona più completa: in attesa di realizzare il sogno di aprire un locale in cui poter trasferire lo spettacolo dei fornelli della tv ad una cucina vera.