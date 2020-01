Mattia Carlin è vice-presidente onorario di Mondo Internazionale

Mattia Carlin, advisory della Fondazione Italia-Giappone, vice-presidente dell’Unione Consoli Onorari in Italia e dell’associazione nazionale Giovani Innovatori, è stato nominato vice-presidente onorario di Mondo Internazionale, l'associazione che si occupa di costruire ponti tra culture e società. Questa qualifica gli conferisce la delega di rappresentanza dell’associazione presso le Istituzioni e gli enti pubblici e privati, in Italia e all’estero, avviando una nuova importante fase per Mondo Internazionale.

«Ringrazio Mondo Internazionale per la stima dimostratami che spero di onorare concretamente. - Sostiene Carlin - Stimolando l'essere e il fare dei molti giovani di qualità a misurare le pulsazioni ritmiche del pianeta ed amplificarne il suono con azioni significative per il bene del prossimo, salvaguardando le differenze senza cadere mai nell' abisso della vacuità.»



Con questo ulteriore passo, l’associazione reitera la sua intenzione e convinzione di voler contribuire positivamente allo sviluppo dei giovani e del loro altrettanto positivo impatto nella società, sia essa nazionale che internazionale.