Apre il nuovo supermercato MD di Scorzè: taglio del nastro l'1 novembre

Una grande festa e il tradizionale taglio del nastro da parte delle autorità: così, giovedì 1 novembre, alle 8, si inaugura il nuovo punto vendita di MD a Scorzè, lungo la strada regionale 275 che costeggia il centro della cittadina in direzione Venezia. L’insegna che si accende per la prima volta in questo comune è quella di un gruppo che ha realizzato 2,3 miliardi di euro di fatturato nel 2017 e sta applicando un vasto piano di investimenti in tutta Italia. Attualmente sono 750 i punti vendita MD nella Penisola. Di questi, 19 in Veneto e 5 nella sola provincia di Venezia.

L'offerta

Il nuovo store MD ha una superficie di oltre 1.074 metri quadri e darà lavoro a 18 dipendenti (età media 30 anni, tutti del territorio). La collocazione è ottimale: il nuovo MD si candida a servire gli abitanti di molti comuni della zona che utilizzano la regionale 245. All’ingresso i clienti sono accolti da un ambiente luminoso con 6 casse e 6 corsie di vendita. Subito troviamo il reparto ortofrutta a libero servizio che offre frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica, insieme alle oltre 2mila referenze a marchio privato presenti sul punto vendita, tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP. Sul perimetro sono collocati i reparti di gastronomia e macelleria e un laboratorio per il pane in doratura. Senza dimenticare l’area dedicata al “no food” con tanti articoli del “bazar”: elettrodomestici, casalinghi e articoli high-tech a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore. Lo store è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8.00 alle 21.00. A disposizione 105 posti auto.

Sviluppo del territorio

«La nostra filosofia è mettere al centro il consumatore – commenta il cavalier Podini, fondatore e presidente del gruppo MD – offrendo a tutta l’Italia la possibilità di trovare prodotti di ‘qualità al miglior prezzo’ che è alla base della nostra ‘buona spesa’. Vogliamo, però, che ogni inaugurazione sia anche un reale contributo allo sviluppo di un quartiere o di una comunità, trasformandosi in un vantaggio concreto per tutti i suoi abitanti».