Un nuovo medico di base a Cavallino Treporti

Da lunedì 13 gennaio il dottor Naamnah Ahmad, già operativo a Jesolo, aprirà un secondo ambulatorio di medicina generale a Cavallino-Treporti.

Dettagli

L'ambulatorio sarà posto in via Morosini 10 a Treporti, nello stesso locale in cui svolge attività anche la dottoressa Federica Orlando, ma con orari differenti. Il dottor Naamnah sarà in ambulatorio il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; il martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21. Per Cavallino Treporti si tratta di un nuovo medico di medicina generale, aggiuntivo ai medici di famiglia già operanti. Gli utenti che vogliono essere assistiti dal nuovo medico devono dare comunicazione all’anagrafe sanitaria dell’Ulss4.