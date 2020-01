Inaugurata la prima accademia per acconciatori a Quarto d'Altino | VIDEO

Ieri, 13 gennaio, Meeting SRL ha inaugurato la nuova "Meeting Hair Academy" a Quarto d'Altino (via Roma 66), uno spazio polifunzionale dedicato ai professionisti del settore. «Un acconciatore di successo non può mai fermarsi - dice il responsabile, Mattia Fort - ed essere sempre attento ai trend di mercato può risultare difficile. Le nostre proposte formative aiutano l’acconciatore moderno ad essere all’avanguardia nelle tecniche stilistiche da proporre in salone. I pacchetti formativi sono di diversi livelli e riguardano sia gli acconciatori ad inizio carriera sia quelli affermati che cercano nuovi stimoli ed ispirazioni».