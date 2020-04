Riavvio sperimentale del mercato di Portogruaro: la riapertura il 30 aprile

La Giunta Comunale di Portogruaro ha predisposto per giovedì 30 aprile, l'avvio sperimentale del mercato cittadino, secondo le ultime disposizioni normative. In città normalmente si svolgono due mercati: quello settimanale, al giovedì mattina, e quello degli agricoltori, il mercoledì mattina. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni governative e regionali vigenti, ha previsto sia ammessa la vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici, l'abbigliamento e le scarpe per bambini.

Il programma e le info

La Giunta Comunale, per questioni di sicurezza e ordine pubblico, ha scelto di concentrare nell'unica giornata del giovedì gli operatori di entrambi i mercati (mercato degli agricoltori e mercato settimanale) aventi titolo a partecipare. L'orario di apertura del mercato corrisponde alla fascia 7-13, con unico accesso del pubblico da via Seminario angolo via Roma e unica uscita posta sempre su via del Seminario, presso Torre Sant'Agnese, dalle 8 alle 12. Dalle sette alle otto ci sarà il tempo per allestire i banchi e dalle 12 alle 13 per smontare gli stessi. Sono ammessi i soli operatori titolari, non i cosiddetti precari. Al fine di garantire i migliori standard di sicurezza, sono autorizzati alla vendita di abbigliamento e calzature per bambini unicamente gli operatori che esercitano tale attività a titolo esclusivo. Gli operatori coinvolti, tutti contattati telefonicamente dall'Ufficio Commercio, per le categorie merceologie ammesse sono stati quantificati nel numero di 38.

Sì alla riapertura

Il mercato sperimentale sarà posizionato nelle vie del Centro Storico e più precisamente su via del Seminario e via Cavour. La perimetrazione e l'accesso all'area saranno garantiti dall'impiego di transenne, realizzazione di separazioni interne, laddove previste, mediante l'utilizzo di nastri bicolo- re. Saranno presenti a supporto della Polizia Locale volontari della Pro Loco e volontari della Pro- tezione Civile: «Poniamo massima attenzione alla situazione sanitaria del nostro territorio, ma dobbiamo guardare alla riapertura - dice il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore - Si inizia con il mercato. Ben venga una sperimentazione per il riavvio di ciò che è consentito dalle disposizioni nazionali e re- gionali, nella massima cautela, raccomandando un grande senso di responsabilità da parte di tutti, clienti ed esercenti, l'utilizzo dei dispositivi, il mantenimento delle distanze prescritte, il rispetto delle regole e molto buon senso. Tutti insieme possiamo liberarci dal Covid-19»