Mercato a San Leonardo: prove generali per la sistemazione dei banchi

Prove tecniche di sistemazione del mercato ortofrutticolo di San Leonardo: giovedì mattina il presidente della Commissione al Commercio di Venezia, Paolo Pellegrini, assieme alla consigliera Francesca Rogliani, al direttore e al dirigente della direzione servizi al cittadino e imprese, Stefania Battaggia e Francesco Bortoluzzi, e al responsabile attività produttive Centro storico e isole della polizia locale di Venezia, Flavio Gastaldi, ha incontrato gli operatori per verificare la collocazione dei banchi che saranno trasferiti a breve da Rio Terà San Leonardo all'omonimo campo, come previsto dai cosiddetti «Pianini per l'occupazione di suolo pubblico» del Comune. «Rio Terà San Leonardo è diventata un'arteria di grande scorrimento da quando c'è il Ponte di Calatrava, dunque, per questioni di sicurezza, di ordine pubblico e per garantire la scorrevolezza del traffico pedonale era doveroso intervenire - spiega Pellegrini -. Inoltre abbiamo la fortuna di avere questo campo che si presta allo spostamento complessivo dei banchi e potrebbe anzi diventare un mercato più efficiente di quello lungo la strada, perché più raccolto e invitante».

Da ricollocare anche i 9 banchi delle specialità veneziane

Visto che i banchi da ricollocare sono 15, è stato possibile accogliere la richiesta degli operatori di sistemarli a C, anziché in mezzo al campo, come inizialmente previsto. «Se tutto va bene – aggiunge Pellegrini - da febbraio questa sistemazione diventerà definitiva, anche con l'adozione dei nuovi banchi dell'ortofrutta approvati dal consiglio comunale». Nel corso della mattinata hanno eseguito un sopralluogo anche i tecnici della Sovrintendenza, assieme al direttore comunale Stefania Battaggia. Insieme ai banchi di ortofrutta verranno ricollocati anche i nove banchi di specialità veneziane: verranno sostituiti con banchi tipo di due metri per uno e posti tra la fine del Campo San Leonardo e l'area verso campiello dell'Anconeta.