A Marghera commemorazione dei caduti e celebrazione della fine della Prima Guerra

Sabato mattina Marghera ha reso onore alla memoria dei caduti di tutte le guerre con una messa celebrata alla Chiesa di Sant'Antonio e la deposizione della corona d'alloro alla lapide in memoria dei caduti in piazzale Municipio. Tra le autorità presenti, c'erano anche il presidente e la vicepresidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin e Donatella Marello, e la consigliera comunale Chiara Visentin.

La grande guerra

«Il 4 novembre 2018 – ha dichiarato Visentin, dopo aver portato i saluti del sindaco Luigi Brugnaro e dell'Amministrazione - ricorre anche il centenario della conclusione del primo conflitto mondiale ed è un motivo in più per dare senso alla nostra presenza qui oggi. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il Paese». Facendo riferimento in particolare ai territori che hanno fatto da scenario alla guerra di trincea, la consigliera si è soffermata poi sulle difficoltà attuali, dovute all'ondata di maltempo che ha colpito la regione: «Permettetemi un pensiero a tutto il territorio Veneto che in questi giorni sta affrontando una gravissima emergenza. Venezia è con voi. Oggi è però anche occasione per riflettere e interrogarci su quali azioni ognuno di noi può compiere – ha continuato Visentin - affinché eventi così profondamente dolorosi del passato non abbiano più ad esistere».