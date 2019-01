Mestre-Adria, «disservizi e tempi sempre più lunghi». Chiesto l'intervento della Regione

Nuove lamentele per la tratta ferroviaria Adria-Mestre, già afflitta da problemi di ritardi e sovraffollamento. Entro fine mese, comunica il Pd veneto, «il viaggio durerà un quarto d’ora in più a causa di un nuovo sistema di gestione infrastrutturale», creando disagi ulteriori a lavoratori e studenti. Così i consiglieri Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata, chiedendo un intervento della giunta Zaia.

«Dal 29 dicembre al 6 gennaio - spiegano - la tratta è rimasta chiusa per i collaudi tecnici del nuovo impianto di gestione, voluto per garantire maggiore sicurezza ma che andrà incredibilmente a peggiorare il servizio nel suo complesso. Non solo tempi di percorrenza più lunghi, il rischio è che le corse in orari non di punta vengano addirittura soppresse, come ammesso da Sistemi Territoriali. Il rientro dalle vacanze natalizie è stato pessimo: già lunedì, giorno di riapertura della linea, ci sono stati ritardi in tutte le fasce orarie, da venti a cinquanta minuti, mentre fino a sabato sarà chiusa la tratta Adria a Cona costringendo di nuovo pendolari e studenti a utilizzare autobus sostitutivi. Al danno si aggiunge la beffa dell’aumento del costo di biglietti e abbonamenti. Il rimborso per gli abbonati ipotizzato dal direttore di Sistemi Territoriali è doveroso ma non si può andare avanti così. La Regione esca dal torpore e intervenga urgentemente per porre fine a un ingiusto calvario che riguarda ogni giorno centinaia di persone».