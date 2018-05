Il tempo vira verso il brutto, previsti nuvoloni e possibili piogge nel fine settimana

Possibili precipitazioni in arrivo, con il tempo che peggiora via via che il fine settimana avanza. Sulla regione, il bollettino Arpav annuncia variabilità per sabato 12 maggio, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in mattinata seguito, dalle ore centrali, da moderata attività cumuliforme sulla pianura interna. Le precipitazioni sono in prevalenza assenti al mattino, mentre nel pomeriggio la probabilità è in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per qualche piovasco o rovescio anche temporalesco, specie su zone montane e pianura interna. Il litorale, invece, dovrebbe essere risparmiato dalle piogge.

Domenica

Per domenica 13 si prevede tempo da variabile a instabile, con fasi di schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi. La probabilità di precipitazioni è in aumento da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%); si tratterà di piogge discontinue a crescente carattere di rovescio o temporale, più diffuse sulle zone interne e in genere alla sera. Sul litorale la mattina si preannuncia irregolarmente nuvolosa con schiarite e precipitazioni locali (probabilità 10%), mentre il pomeriggio sarà perlopiù nuvoloso, con piogge nelle ore conclusive della giornata (probabilità 50%).