Bandiera nipponica sui 2.200 ettari di Porto Marghera

Prima edizione della "Japan Week in Venice" dal 28 agosto al 6 settembre, contemporaneamente alla 76. edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sarà proprio "The Truth" del regista giapponese Hirokazu Koreeda la pellicola scelta come film inaugurale della Biennale Cinema 2019. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ricevuto sabato a Ca’ Farsetti il ministro degli Esteri del Giappone Taro Kono, per un colloquio sui rapporti culturali ed economici tra la città e il Giappone.

Idrogeno e investimenti a Porto Marghera

La ricerca tecnologica per l'utilizzo dell'idrogeno e la mobilità sostenibile fra i temi affrontati, compresi gli investimenti che le aziende giapponesi hanno in corso e che svilupperanno nel territorio metropolitano, a cominciare dai 2.200 ettari di Porto Marghera. Taro Kono ha preso atto con favore anche della presenza a Venezia dell'Università Waseda di Tokyo tra i partner della VIU, Venice International University all'isola di San Servolo. Oltre ai due ambasciatori, giapponese in Italia S.E. Katakami Keiichi e italiano in Giappone S.E. Giorgio Starace, numerosi parlamentari dei due paesi saranno ricevuti dal primo cittadino veneziano nel corso della “Japan Week”. Farà parte della delegazione giapponese anche S.E. Ando Hiroyasu, presidente della prestigiosa Japan Foundation.



Olimpiadi e libero scambio

Non da ultimo, a legare i due territori ci sono le Olimpiadi: ad agosto 2020 Tokyo ospiterà la XXXII edizione dei giochi estivi, mentre Milano e Cortina saranno sede della XXV edizione di quelli invernali nel 2026. Il Giappone è un partner strategico per Venezia e per l'Italia, con cui sta stringendo rapporti sempre più stretti dopo la sottoscrizione con l'Unione Europea dell'Epa (Economic Partnership Agreement), dando vita alla più ampia zona di libero scambio al mondo. L'accordo coinvolge più di 635 milioni di cittadini europei e giapponesi, legando due delle maggiori economie globali che, insieme, rappresentano un terzo del Pil mondiale. L'intesa è entrata in vigore a febbraio 2019 e prevede l'eliminazione delle tariffe doganali sul 99% dei prodotti e dei servizi scambiati tra Ue e Giappone. Il Giappone è il sesto partner commerciale dell'Italia, che esporta beni per 6,5 miliardi di euro e ne importa per 4 miliardi, registrando un surplus di ben 2,5 miliardi.