Concluso il tratto del percorso ciclabile naturalistico a Mira

Si sono conclusi a Mira i lavori sul tratto di percorso ciclabile naturalistico lungo la Sp22 via Risorgimento che collega la provinciale all’ex Forte Poerio. I 150 metri di percorso riguardano la prosecuzione del 2° stralcio (tratto via Valmarana - Forte Poerio) già realizzato dal Comune di Mira dall’accesso “ex Forte Poerio” sino alla rotatoria sulla SP 22 via Forte Poerio. Il nuovo tratto di percorso ciclo pedonale è stato realizzato all’interno del parco dell’ex Forte Poerio, per poi, nel tratto terminale, collegarsi con l’attuale pista in corrispondenza della rotatoria sulla SP 22, per una larghezza utile di 2.75 metri. È stato, inoltre, realizzato l’adeguamento della sezione.

«La Città metropolitana continua con questo progetto il programma di potenziamento della mobilità sostenibile nei comuni del territorio come previsto dalle linee guida del Piano Strategico – spiega Saverio Centenaro, consigliere delegato metropolitano – Grazie a questo intervento diamo prosecuzione alla pista ciclabile già esistente mettendo in sicurezza il percorso e rendendolo più sicuro e fruibile ai cittadini».

Ora si dovrà solo sostituire l’impianto di illuminazione esistente, di cui si occuperà la ditta Erregi S.r.l. e il percorso diventerà fruibile dagli utenti.