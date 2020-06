Il ministero ha avviato l'iter per l'interramento della linea elettrica Dolo-Camin

La Regione Veneto ha comunicato che il Mise (ministero dello Sviluppo economico) ha avviato il procedimento relativo agli interventi di "razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina": in pratica la società Terna riprende l'iter del progetto di sistemazione della rete elettrica tra Venezia e Padova, con il riassetto tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina. Gli interventi erano previsti da un protocollo (per la "sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio") sottoscritto a gennaio 2019 da Regione e Terna. A breve si terrà una conferenza di servizi.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, si è detto soddisfatto: «È l’avvio del primo tra gli interventi inseriti nel protocollo», un documento che ha l'obiettivo di «facilitare lo sviluppo efficiente delle infrastrutture per la produzione e la trasmissione dell’energia elettrica, sostenibile dal punto di vista ambientale, anche mediante la risoluzione di alcune criticità, nonché di favorire il rilancio delle aree interessate».

Discarica di fanghi e parco

Il progetto presentato da Terna riguarda la realizzazione dello stralcio dell’area Malcontenta-Fusina e prevede la rimozione delle linee aeree presenti e la loro sostituzione con 1,4 chilometri di elettrodotto aereo e 24 chilometri di elettrodotto interrato. Con l’avvio del procedimento, secondo la Regione, ci sono anche delle date certe per la demolizione di 24 tralicci che interessano sia il Vallone Moranzani sia l’abitato di Malcontenta e l’area del porto “Venice Ro - Ro”.

Il presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, conferma che «l'operazione è strategicamente molto importante, siamo contenti che l'iter proceda». Con una riserva, però, nell'attesa di vedere quali saranno i progetti: «Speriamo che non ci sia il "trucco" proprio ai danni di Marghera, ovvero il rischio che il primo tratto dell'elettrodotto, proprio quello tra Fusina e Malcontenta, non venga interrato. Un parco con i tralicci non potremmo accettarlo».

I tre elettrodotti aerei presenti in questo momento, con relativi tralicci di sostegno, costituiscono un ostacolo alla realizzazione della discarica Moranzani, destinata alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei grandi canali lagunari. Lo stesso progetto (con accordo firmato nel 2008) comprende la realizzazione di opere di compensazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica nell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera: il famoso parco. L’iter del progetto, la cui storia è stata particolarmente lunga, complessa e dibattuta, riparte, quindi, proprio con l’attuazione di uno tra gli interventi più attesi dalla popolazione di Malcontenta e di Marghera, anche in vista dell'attesa riqualificazione ambientale dell’area del Vallone Moranzani.