Aste idrometriche disseminate in laguna per misurare la profondità dell'acqua

Sono coinvolti anche i bambini di dieci scuole veneziane in un grande progetto di misurazione dei livelli dell'acqua della laguna promosso dalla Consulta della laguna media assieme al Resilience Lab. La raccolta dei dati effettuata dagli allievi delle elementari si aggiungerà a quelle ufficiali di punta della Salute con l'obiettivo di monitorare il ritardo della marea, la crescita del livello del mare e gli effetti del vento sulle acque alte che minacciano la città. Gli strumenti sono delle aste idrometriche collocate in vari punti della laguna (una ventina, in tutto) e dei dispositivi messi in acqua che seguono i flussi di marea e i cui spostamenti vengono monitorati tramite gps. Alla fine si otterrà una "mappatura" della laguna, con variazioni di profondità e previsioni per i prossimi anni.

Il progetto si chiama Kaadi (kid acqua alta discovery) e comprende una serie di iniziative in programma dal 4 al 10 novembre. A dirigere i lavori è un team di scienziati che collabora al progetto globale "Earthbook". Ad aprire i lavori, lunedì, è stato un seminario a punta San Giuliano in cui sono stati trattati i modelli matematici per la comprensione dei processi idraulici; il 5 e il 6 novembre sono dedicati alle misure idrauliche della laguna media per scoprire gli effetti dell'intasamento delle arcate del ponte translagunare sul ricambio dell'acqua e sull'interramento dei canali. Nelle giornate successive ci saranno giochi idraulici, premiazioni e altri momenti di incontro.