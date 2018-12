Come di consueto, anche il servizio di trasporto pubblico risentirà delle festività natalizie, con modifiche agli orari il 31 dicembre e l'1 gennaio 2019. Di seguito le modifiche per servizio di navigazione, atumobilistico, nonché per il trasporto a Lido e a Chioggia.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Venezia usa la nostra Partner App gratuita !