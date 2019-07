Redentore 2019, navigazione e autobus: le modifiche ai trasporti

In occasione del Redentore 2019, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio, ci saranno consistenti variazioni alle linee di navigazione e al trasporto automobilistico sul territorio comunale di Venezia. Tra modifiche e potenziamento generale del servizio. Saranno pesantemente rimaneggiate le linee di navigazione 1, 1/, 2, 2/, 3, 4.1, 4.2, 5,1, 5.2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e N, mentre verranno operati dei collegamenti speciali notturni di linea 2 da Rialto per Ferrovia, P.le Roma, Tronchetto (e ritorno) e di linea 5.1/5.2 da Lido S. Maria Elisabetta a F.te Nove e ritorno.

Redentore: il programma

Navigazione

Sabato 20 luglio saranno sospese le linee 1/, 6, 10.

Domenica 21 luglio saranno sospese le linee 1/, 2/ e 6.

Di seguito le principali modifiche di sabato 20 e domenica 21 luglio:

La linea 1 sarà regolare, da P.le Roma fino alle ore 19:09, dopodiché il servizio verrà limitato Rialto. Da Lido S.M.E. ultima partenza regolare alle ore 19:44, dopodiché sarà attivo il servizio di collegamento fino ad Arsenale e viceversa con partenze ogni 10’.

La linea 2 sarà regolare, da P.le Roma direzione Lido S.M.E. via Canal Grande, fino alle ore 19:18, dopodiché il servizio verrà limitato Rialto. Da Lido S.M.E. ultima partenza regolare alle ore 19:36, dopodiché servizio sospeso. Da P.le Roma direzione S. Zaccaria via Canale della Giudecca, ultima partenza regolare alle ore 11:28, dopodiché servizio limitato Palanca. E’ attivo il servizio di collegamento tra Zitelle e S. Zaccaria fino alle ore 19:26.

La linea 2/ sarà regolare al mattino (ultima corsa da P.le Roma direzione Rialto alle ore 09:01) e verrà sospesa al pomeriggio.

La linea 3 sarà erogata con frequenza 20’ (corse da P.le Roma alle ore 08:15 - 08:45 - 09:13 e di seguito ogni 20’)

La linea 7 sarà regolare ad eccezione delle corse delle ore 10:11 - 10:31 - 10:51 da San Zaccaria che saranno sospese.

La linea 8 sarà regolare la mattina mentre verrà sospesa il pomeriggio con le corse di rientro da Lido.

La linea 13 sarà erogata con mezzo la cui portata massima è di 40 passeggeri.

La linea 15 sarà regolare da San Zaccaria fino alle ore 16:44 e da Punta Sabbioni fino alle ore 15:55, dopodiché servizio sospeso.

La linea 17 svolgerà servizio da Lido San Nicolò a Punta Sabbioni e viceversa. Le prenotazioni sono sospese.

La linea 18 vedrà posticipate le corse da Lido S. Nicolò delle ore 18:20 alle ore 18:40 e da Sant’Erasmo Forte Massimiliano delle ore 18:35 alle ore 18:55.

Domenica 21 luglio, poi, per consentire lo svolgimento della Regata del Redentore, sarà sospeso l’approdo di Redentore dalle ore 15:30 circa alle ore 18:30 circa, pertanto verrà modifica il servizio di linea 2 e linea 4.1 omettendo la fermata di Redentore in direzione San Zaccaria.

People Mover

Il servizio people mover sarà operativo sino alle ore 2.50 (ultima corsa da P.le Roma e da Tronchetto) di domenica 21 luglio.

Automobilistico

Per quanto riguarda il settore automobilistico, AVM/Actv potenzierà tutte le principali linee urbane dalle ore 21 circa in direzione Venezia; rinforzati anche i collegamenti extraurbani con la Riviera del Brenta (Oriago-Venezia). Saranno inoltre messi a disposizione numerosi bus per poter effettuare i servizi di sfollamento da Piazzale Roma a seconda delle esigenze e delle presenze previste fino a cessate esigenze, normalmente intorno alle ore 04:30/05:00, con principali destinazioni Mestre Centro, Oriago di Mira e Mirano.

Biglietterie Venezia Unica

Servizio potenziato anche per le biglietterie Venezia Unica per l'intera giornata di sabato 20 e prolungate le aperture di P.le Roma fino alle 4.00, Ferrovia fino alle 23.45, area S. Zaccaria\Arsenale e Rialto fino alle 3.00, Tronchetto fino alle 23.00, Lido alle 2.00, P. Sabbioni fino alle 24.00. Ricordiamo che è comunque possibile acquistare i titoli di viaggio AVM/Actv anche su www.veneziaunica.it, presso i rivenditori autorizzati e tramite AVM Venezia Official App.