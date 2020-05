Modifiche agli orari delle linee 12 e 14 dei vaporetti Actv

A partire da domani, martedì 12 maggio, le linee di navigazione 12 e 14 di Actv vengono modificate come di seguito:

Linea 12 (F.te Nove - Murano - Mazzorbo - Torcello - Burano - Treporti) - otto corse al giorno vengono prolungate fino a P.ta Sabbioni e viceversa, nello specifico vengono interessate le seguenti corse

partenze da F.te Nove alle ore 06:10, 07:10, 09:10, 12:10, 13:35, 15:35, 16:35 e 17:35 (con transito a Treporti alle ore 07:12, 08:12, 10:12, 13:12, 14:37, 16:37, 17:37, 18:37 e arrivo a P.ta Sabbioni alle ore 07:26, 08:26, 10:26, 13:26, 14:51, 16:51, 17:51 e 18:51)

partenze da P.ta Sabbioni alle ore 07:30, 08:30, 10:30, 13:30, 14:55, 16:55, 17:55 e 18:55 (con transito a Treporti alle ore 07:44, 08:44, 10:44, 13:44, 15:09, 17:09, 18:09 e 19:09 e arrivo a F.te Nove alle ore 08:44, 09:44, 11:44, 14:44, 16:09, 18:09, 19:09 e 20:09)

Linea 14 (San Zaccaria A - Lido SME - P.ta Sabbioni) - vengono inserite tre corse aggiuntive da Venezia per P.ta Sabbioni alle ore 16:40, 18:40 e 20:30 e una corsa aggiuntiva da P.ta Sabbioni per San Zaccaria alle ore 17:25, tale ultima modifica va a completare l’integrazione avviata in data giovedì 7 maggio che ha visto l’inserimento nei giorni feriali di tre nuove coppie di corse con partenza da P.ta Sabbioni alle ore 06:15, 07:35 e 09:25 verso San Zaccaria A e da Venezia alle ore 05:35, 06:55 e 08:45 verso P.ta Sabbioni.