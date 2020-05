Avm Actv: modifiche servizio tranviario e automobilistico urbano e extraurbano

Avm Actv, a partire da lunedì 1 giugno 2020, ripristina gli orari della rete tranviaria e automobilistica urbana per le linee sotto elencate e della rete urbana di Chioggia. Vengono introdotte alcune preliminari modifiche al servizio automobilistico extraurbano:

RETE TRANVIARIA E AUTOMOBILISTICA URBANA - ORARIO FERIALE

· LINEA T1 - Venezia, San Giuliano, Viale San Marco, Mestre Centro, Via Ca’ Rossa, Via San Donà, Via Triestina, Favaro e viceversa

· LINEA T2 - Mestre Centro, Via Cappuccina, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Paolucci, Piazza Sant’Antonio, Via Della Rinascita, Via Bottenigo, Marghera e viceversa

(le linee tranviarie tornano a 6 corse all’ora tutto il giorno)

· LINEA 2 - Venezia, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Piave, Via Circonvallazione, Viale Garibaldi, Viale Don Sturzo e viceversa (da 4 a 5 corse all’ora)

· LINEA 3 - SFMR Ospedale dell’Angelo, Carpenedo, Viale Garibaldi, Via Circonvallazione, Via Cappuccina, Vempa, Piazzale Giovannacci, Piazza Sant’Antonio, Via Trieste, Villabona e viceversa (da 1 a 2 corse all’ora con ripristino dell’intero percorso)

· LINEA 4 - Venezia, Corso del Popolo, Mestre Centro, Via San Donà, Via Altinia e viceversa (corse aggiuntive)

· LINEA 4L - Venezia, Corso del Popolo, Mestre Centro (torna a 6 corse all’ora tutto il giorno)

· LINEA 5 - Venezia, San Giuliano, Via Sabbadino, Campalto, Tessera, Aeroporto Marco Polo e viceversa (restano 2 corse all’ora ma vengono ripristinate le corse serali)

· LINEA 6 - Venezia, Via Della Libertà, Piazzale Giovannacci, Via Lavelli, Piazza Sant’Antonio, Via Paleocapa, Via Trieste, Chirignago, Spinea e viceversa (da 2 a 3 corse all’ora tutto il giorno)

· LINEA 6L - Venezia, Via Della Libertà, Piazzale Giovannacci, Via Lavelli, Piazza Sant’Antonio, Piazza Mercato, Via Della Rinascita, Via Bottenigo, Marghera e viceversa (da 2 a 3 corse all’ora tutto il giorno)

· LINEA 7 - Venezia, Via Della Libertà, Vempa, Via Cappuccina, Via Carducci, Via Miranese, Chirignago, Spinea (Via Martiri) e viceversa (servizio invariato)

· LINEA 7L - Venezia, Via della Libertà, Vempa, Via Cappuccina, Via Carducci, Via Miranese, Gazzera (Avanti) (servizio ripristinato)

· LINEA 9 - Piazza XXVII Ottobre, Via Forte Marghera, Via Orlanda, Via Sabbadino, Campalto, Via Gobbi, Favaro, Via Altinia, Dese, Marcon, San Liberale e Viceversa (da 1 a 2 corse all’ora)

· LINEA 10 - Asseggiano, Gazzera, Via Mattuglie, Via Miranese, Via Cappuccina, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Trento, Via Miranese, Via Calabria, Gazzera e Asseggiano (da 1 a due corse all’ora)

· LINEA 12L - Venezia, San Giuliano, Viale San Marco, Piazza XXVII Ottobre e viceversa (corse aggiuntive)

· LINEA 13 - Marghera (Arduino), Via Beccaria, Via Calvi, Rampa Rizzardi, Via Cappuccina, Via Circonvallazione, Mestre Centro, Via Bissuola, Via Porto di Cavergnago e viceversa (servizio ripristinato con 2 corse all’ora)

· LINEA 15 - Aeroporto Marco Polo, Campalto, Piazza XXVII Ottobre, Corso del Popolo, Stazione Ferroviaria di Mestre e viceversa (da 1 a 2 corse all’ora)

· LINEA 18 - Ca’ Sabbioni, Via Padana, Malcontenta, Piazza Sant’Antonio, quartiere urbano Marghera, Vempa, Stazione Ferroviaria di Mestre e viceversa (da 1 a 2 corse all’ora)

· LINEA 19 - Venezia, San Giuliano, Campalto, Favaro, Via Altinia e viceversa (da 2 a 3 corse all’ora)

· LINEA 24 - Venezia, Quartiere Pertini, Via Bissuola, Via San Donà, Via Rielta, Via Bissuola, Quartiere Pertini, San Giuliano e Venezia (servizio ripristinato con tutte le corse)

· LINEA 24H - Venezia, Quartiere Pertini, Via Bissuola, Via San Donà, Via Pasqualigo, Via Don Peron, Ospedale SFMR, Via Don Tosatto e viceversa (servizio ripristinato con tutte le corse)

· LINEA 31H - Ospedale dell’Angelo, Via Piave, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Cà Marcello, Viale Ancona, Mestre Centro, Viale San Marco, Quartiere Pertini, Via Bissuola, Mestre Centro e Ospedale dell’Angelo (servizio ripristinato con 2 corse all’ora)

· LINEA 32H - Ospedale dell’Angelo, Mestre Centro, Via Bissuola, Quartiere Pertini, Viale San Marco, Mestre Centro, Viale Ancona, Via Cà Marcello, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Piave e Ospedale dell’Angelo (servizio ripristinato con 2 corse all’ora)

· LINEA 43 - Venezia, San Giuliano, Via Forte Marghera, Viale Ancona, Via Torino, Via Ca’ Marcello, Stazione Ferroviaria di Mestre e viceversa (da 1 a 2 corse all’ora)

· LINEA 45 - Favaro, Via Triestina, Tessera, Aeroporto Marco Polo, Ca’ Noghera e viceversa (servizio ripristinato con 1 corsa all’ora)

· LINEA 45H - Ospedale dell’Angelo, Via Don Tosatto, Via Don Peron, Via San Donà, Favaro, Via Triestina, Tessera, Ca’ Noghera e viceversa (servizio ripristinato con 1 corsa all’ora)

· LINEA 48H - Mestre Centro, Ospedale dell’Angelo, Via Terraglio, Via Gatta, Via Ca’ Lin, Trivignano, Via Olmo, Maerne, Martellago e viceversa (servizio ripristinato con 1 corsa all’ora)

· LINEA 53 - Mestre Centro, Via Piave, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via Fratelli Bandiera, Montefibre e viceversa (servizio ripristinato)

· LINEA 80 - Venezia, Via Forte Marghera, Mestre Centro, Via Torre Belfredo, Cipressina, Ospedale dell’Angelo, Zelarino, Trivignano, Martellago e viceversa (servizio ripristinato)

· LINEA 81F - Rizzardi, Piazza Sant’Antonio, Centro Servizi Agenzia Entrate, Piazza Sant’Antonio e Rizzardi (servizio ripristinato)

· LINEA 84 - Venezia, San Giuliano, Viale Vespucci, Via Cà Rossa, Via San Donà, Favaro, Dese e viceversa (servizio ripristinato)

· LINEA 86 - Stazione Ferroviaria di Mestre, Banchina dell’Azoto e viceversa (servizio ripristinato)

· LINEA N1 - Venezia, Viale San Marco, Mestre Centro, Via Piave, Stazione Ferroviaria di Mestre, Via della Libertà e Venezia (servizio ripristinato)

· LINEA N2 - Venezia, Piazza Sant’Antonio, quartiere urbano di Marghera, Corso del Popolo, Mestre Centro, Viale San Marco e Venezia (servizio invariato).

RETE AUTOMOBILISTICA EXTRAURBANA - ORARIO FERIALE

· LINEA 58E

Nuove corse alle ore 04:20, 12:20, 20:20 da CAVARZERE a PIOVE (lunedì-sabato)

Nuove corse alle ore 07:10, 15:10, 23:10 da PIOVE a CAVARZERE (lunedì-sabato)

· LINEA 58RE

Nuova corsa alle ore 06:20 da Cavarzere a Enel Fusina (lunedì-venerdì)

Nuova corsa alle ore 16:45 da Enel Fusina a Cavarzere (lunedì-venerdì)

· LINEA 60E

Nuova corsa alle ore 05:55 da Cavarzere a Stra (lunedì-venerdì)

Nuova corsa alle ore 17:55 da Stra a Cavarzere (lunedì-venerdì)

· LINEA 67RE

Nuove corse alle ore 04:45, 12:45, 20:45 da Piove di Sacco a Venezia (lunedì-sabato)

Nuove corse alle ore 06:15, 14:15, 22:15 da Venezia a Piove di Sacco (lunedì-sabato)

· LINEA 81E

Nuove corse alle ore 06:35, 17:10 da Sottomarina a Cavarzere (lunedì-venerdì)

Nuove corse alle ore 07:35, 18:10 da Cavarzere a Sottomarina (lunedì-venerdì)

· LINEA 82E

Nuova corsa alle ore 06:20 da Sottomarina a Dolo (lunedì-venerdì)

Nuova corsa alle ore 17:50 da Dolo a Sottomarina (lunedì-venerdì)

RETE AUTOMOBILISTICA URBANA CHIOGGIA

· LINEA 1 - Circolare Chioggia corse alle ore 04:20-04:50-05:10-05:45, Circolare Isola dell’Unione dalle ore 06:15 alle ore 20:45 ai minuti 15-45 e alle ore 21:45

· LINEA 2 - Circolare Isola dell’Unione corse dalle ore 06:15 alle ore 20:45 ai minuti 15-45 e alle ore 21:45

· LINEA 6 - Corse da Isola dell’Unione per Campo Marconi dalle ore 06:00 alle ore 20:30 ai minuti 00-30 e alle ore 21:30-22:30 (modifica il percorso per Lungomare Adriatico)

· LINEA 7 - Corse da Campo Marconi per Isola dell’Unione dalle ore 06:04 alle ore 20:04 ai minuti 04-34 e alle ore 21:04-22:04 (modifica il percorso per Lungomare Adriatico).

Tali modifiche saranno integrate nei prossimi giorni con il piano progressivo di riattivazione delle linee del servizio di trasporto pubblico Actv di navigazione e della rete automobilistica extraurbana.