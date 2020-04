Modifiche al servizio automobilistico urbano e extraurbano: gli orari per favorire il personale ospedaliero

Avm/Actv informa che a partire da inizio servizi di domenica 5 aprile, al fine di agevolare la mobilità del personale ospedaliero, in accordo con la direzione sanitaria vengono inserite in orario 6 coppie di corse di linea 24H Venezia - SFMR Ospedale dell’Angelo - via Don Tosatto nell’orario di inizio e fine turno:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

nuove corse da Venezia alle ore 6.15, 6.45, 12.15, 12.45, 20.15 e 20.45

nuove corse da via Don Tosatto alle ore 6.55, 7.25, 12.55, 13.25, 20.55 e 21.25

Le corse di linea 24H inserite vanno a sostituire le omologhe corse di linea 24 (circolare Venezia-Venezia in transito per quartiere Pertini e Bissuola) che conseguentemente vengono sospese. Sempre in linea 24, le corse da Venezia delle ore 7:15 e 13:15 vengono limitate a via Rielta-Parco Bissuola; vengono inoltre inserite due nuove corse in partenza alle ore 06:33 e 12:33 da via San Donà-Pergola in direzione Venezia. Viene infine modificato - esclusivamente nei giorni festivi - l’orario di linea 53E come da avvio alla clientela allegato.

Sostieni VeneziaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di VeneziaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: