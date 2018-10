Inaugurato a Vigonovo il monumento ai carabinieri caduti

Vigonovo ha il suo monumento alla memoria dei carabinieri caduti nell'adempimento del dovere: la cerimonia si è svolta stamattina al parco del Donatore di Vigonovo, alla presenza del generale di corpo d'armata Aldo Visone, comandante interregionale “Vittorio Veneto”, delegato dal ministro della Difesa, dei sindaci di Vigonovo e dei comuni della Riviera del Brenta, del Padovano e del Piovese, del Labaro del Nastro Azzurro, del Gonfalone del Comune di Vigonovo, dei comandanti delle stazioni dei carabinieri dipendenti dalla compagnia di Chioggia e delle sezioni dell’associazione nazionale carabinieri della provincia di Venezia.

La cerimonia

Il monumento è stato fortemente voluto dal Comune e dalla locale sezione dell’Anc. L’opera, concepita dal professor Sergio Rodella, artista di riconosciuto valore internazionale che vive e lavora proprio a Vigonovo, è stata realizzata in bronzo trattato in maniera cromatica con varie ossidazioni, su stele in marmo di Carrara. A seguito dello schieramento dei reparti, vi è stata la resa degli onori alla massima autorità e quindi la cerimonia dell’alzabandiera, lo scoprimento e la benedizione del monumento con la deposizione della corona e la resa degli onori ai caduti. Infine gli interventi delle autorità e dello stesso scultore Rodella. Presenti alla cerimonia anche i genitori di Cristiano Scantamburlo, medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, caduto nel 2006, a cui la sezione Anc di Vigonovo-Fossò è dedicata. Tra gli invitati la vedova e i due figli del capitano Massimo Sinigaglia, ex comandante della tenenza carabinieri di Dolo.