Lutto in Ascom Venezia e nel trasporto lagunare: morto Bruno Goattin

Lutto in casa Ascom Venezia e nel mondo dei trasporti acquei: è morto Bruno Goattin titolare dell'azienda Goattin & Figli di trasporti lagunari di derrate alimentari, che il bisnonno Giacomo aprì nel 1928. È mancato qualche giorno fa a 85 anni da poco compiuti e «trascorsi a lavorare fino all’ultimo giorno», ricorda la figlia Patrizia.

La storia

Nel 2001 la ditta passa nelle mani delle figlie Barbara e Patrizia. Bruno non smette di recarsi in sede ogni mattina, in via Forte Marghera, racconta Patrizia. «Papà apriva alle quattro del mattino ogni giorno, nonostante l’orario di apertura fosse le cinque, ma vista l’età si prendeva per tempo per predisporre il lavoro delle barche. Poi si occupava delle commissioni amministrative. Questo lavoro era la sua vita, iniziato già da bambino quando dopo scuola qualche volta il padre lo mandava sul carro cavallo a sillabare le bolle d’accompagnamento ai carrettieri analfabeti». «Bruno ha insegnato ai giovani questo mestiere - commenta il responsabile del trasporto Ascom Francesco Tagliapietra - con semplicità, umiltà e passione. Con lui perdiamo un’eccellenza di questo settore veneziano».