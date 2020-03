Dopo una lunga malattia muore il diacono Giulio Saltarin: il cordoglio del patriarcato

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2020, all’ospedale Ss. Giovanni e Paolo di Venezia e dopo una lunga lotta con la malattia che da tempo lo aveva colpito, è morto a 55 anni il diacono permanente Giulio Saltarin.

Il messaggio

Ne ha dato notizia il Vicario Generale della Diocesi Mons. Angelo Pagan con il seguente messaggio: «In questa sera di marzo, in una Venezia deserta per l'epidemia che tutti sta costringendo, dopo aver lungamente combattuto con il male che da tempo lo affliggeva, sostenuto dalla forza della Fede, accompagnato dalla benedizione del Patriarca, che oggi pomeriggio si era recato in ospedale per visitare lui e la moglie Lilia, si è concluso il cammino terreno del diacono Giulio Saltarin. Uniamoci nella preghiera per lui e per sua moglie, attendendo il giorno di poterci ritrovare, in concelebrazione col Patriarca, per ricordarlo all'Altare del Signore della Vita». Nativo di Piove di Sacco, Giulio Saltarin era stato ordinato diacono nel dicembre 2003; collaborava con la parrocchia veneziana di Sant’Alvise e, finché ha potuto lavorare, è stato apprezzato addetto alla sacrestia della basilica di San Marco e addetto alla portineria della Curia Patriarcale.Il Patriarcato si stringe attorno alla famiglia Saltarin con la preghiera e la riconoscenza verso il caro Giulio.