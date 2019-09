È morto l'urbanista Edoardo Salzano

È morto Edoardo Salzano, «un grande veneziano», scrive il presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Urbanista e intellettuale è mancato a Venezia a 89 anni. Professore ordinario, nel 1972 inizia l'attività didattica al Corso di laurea in Urbanistica dell'Istituto universitario di Architettura di Venezia, Iuav. Dal 1979 passa a Pianificazione del territorio, fino a ricoprire la carica di presidente del corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale nel 1994, e quella di preside della Facoltà di Pianificazione del territorio nel 2000. È stato assessore all'Urbanistica di Venezia nelle amministrazioni del Psi, partito socialista italiano, di Mario Rigo e Nereo Laroni. Presidente dell'Edilvenezia spa, azienda a partecipazione pubblica per gli interventi di risanamento del centro storico, istituita dalla legge speciale per Venezia del 1977, dal 1983 al 1992, e membro della Commissione per la salvaguardia di Venezia dal 1976 al 1990.

Il cordoglio

«L'8 giugno scorso, in carrozzella, era in calle, in fondamenta e in piazza, nella manifestazione veneziana contro le grandi navi - ricorda Bettin -. Ha contribuito a ripensare e a difendere Venezia, e ogni bene comune, la "città come bene comune". Perfino dissentire era prezioso con Eddy - ricorda il presidente - perché costringeva ad argomentare, ad approfondire, a volte anche a cambiare idea. Era un ambientalista di sinistra, vicino ai gruppi e alle associazioni impegnati nella difesa dei territori. Resteranno di Eddy molte cose, oltre ai ricordi personali: il suo lavoro, i suoi libri, eddyburg.it (sito web fondato nel 2003 da Salzano), le buone pratiche e idee. "Io guardo oltre", ha scritto in uno dei suoi ultimi interventi. È stato vero sempre, ci mancherà molto».

Eddyburg

«Questa mattina Edoardo Salzano ci ha lasciato - si legge sulla home del sito web www.eddyburg.it, creato da Edoardo Salzano nel 2003 -. La commemorazione laica si terrà mercoledì 25 prossimo, alle 15, nella sede di Ca' Tron dell'Università Iuav di Venezia, Santa Croce 1957. Dalle 12 sarà possibile un ultimo saluto a Eddy, nella camera ardente allestita a Ca’ Tron. Niente fiori ma, per chi vuole, una donazione all'associazione Eddyburg».

La politica

«A 16 anni sentire Eddy Salzano parlare e discutere alle riunioni dell’allora del Pci veneziano è stato un passaggio importante nella formazione e nella crescita di tanti di noi - scrive Michele Mognato di Articolo Uno -. È stato un protagonista per la vita della nostra città nelle giunte di sinistra a partire dalla seconda metà degli anni ‘70. Lo ricordo con affetto e rivolgo le mie condoglianze ai suoi cari».