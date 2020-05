CNA veneziana in lutto, è morto Gabriele Zuppati

CNA Metropolitana di Venezia in lutto per la perdita di uno dei suoi dirigenti storici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ricordo

E' mancato infatti prematuramente Gabriele Zuppati, per tutti "Lelle", presidente della CNA veneziana prima negli anni Novanta e poi, più di recente, dal 2009 al 2017, ed attualmente presidente metropolitano onorario. Mestrino, anche se era nato a Buenos Aires nel 1950, Zuppati è stato per decenni un apprezzatissimo fotografo di moda, lavorando a lungo a Milano per griffes prestigiose. Nell'ambito della sua categoria è stato fra l'altro presidente nazionale dei fotografi di Siaf-CNA. «Per noi Lelle è stato la grande guida dei momenti difficili» ricordano commossi Giancarlo Burigatto e Renato Fabbro, presidente e segretario metropolitani della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Venezia. «L'uomo innamorato della sua associazione, e sempre impegnato per rafforzarla e renderla viva. Un dirigente che si è speso disinteressatamente, mai mosso da ambizione personale ma sempre da spirito di servizio e dedizione alla causa degli artigiani e dei piccoli imprenditori. Il vuoto che lascia è incolmabile: se ne va una parte di noi».