Si è spento Vittorio Darlante, attore e regista teatrale e figura storica di viale San Marco

Un uomo, un attore, un regista teatrale, un poeta. Marito, padre e nonno. Tutto questo è stato Vittorio Darlante, una figura importantissima per la comunità di viale San Marco, che si è spento serenamente nel sonno durante la notte tra il 25 e il 26 ottobre.

Nato nel 1935 a Venezia, Vittorio ha vissuto la sua giovinezza a San Trovaso, dove è nata da subito la sua grande passione per il teatro. Trasferitosi a Mestre, nell’allora nascente Villaggio San Marco, ha conosciuto la sua compagna di vita, Gabriella, con la quale ha condiviso 53 anni di matrimonio felice.

Ha lavorato alla Montedison di Marghera fino alla fine del 1991, senza mai trascurare l’amore verso il teatro. Proprio sui palchi veneti ha potuto dare sfoggio di tutte le sue abilità istrioniche, prima con la compagnia di Carlo Vianello, Ribalta Veneta, e poi con Il Siparieto Venexian, gruppo di teatranti fondato proprio da lui circa 37 anni fa. I colleghi del Siparieto ricordano con grande affetto la sua innegabile eleganza e il suo congenito carisma. Come regista teatrale, Vittorio sapeva essere dolce ma anche severo poiché esigeva dai suoi attori quella stessa dedizione al mestiere che egli stesso non mancava di ostentare.

Non solo teatro: mirabile anche la sua produzione di poesie in dialetto veneto, molte delle quali dedicate a feste e tradizioni di Venezia. Quella di Vittorio è sicuramente una grande perdita per la comunità del Viale San Marco, che si stringe a cordoglio con le figlie, i nipoti e i generi. Probabilmente Vittorio si è spento serenamente, consapevole di aver fatto, in vita, tutto ciò che lo rendeva davvero felice.

Il funerale si terrà martedì 29 ottobre alle ore 15.00 presso la chiesa di San Giuseppe a Mestre.