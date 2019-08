Armani Beauty è main sponsor della 76. Mostra internazionale del Cinema di Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Armani beauty ha il piacere di annunciare ancora una volta la sua partnership con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Per la sua 76 edizione, Armani beauty sarà per la prima volta Main Sponsor. Il marchio fornirà il servizio ufficiale di Make-Up agli ospiti della Mostra, tra cui i personaggi che sfileranno sul red carpet. All’interno del Palazzo del Casinò, gli invitati potranno anche immergersi nell’universo del marchio. Da ormai 19 anni, Armani beauty cerca di interpretare e valorizzare la bellezza individuale delle donne. La semplicità, l'eleganza naturale e l'autenticità sono valori alla base di prodotti innovativi che promettono un'eccezionale leggerezza, comfort, tenuta e un risultato raffinato e naturale. Armani beauty e il mondo del Cinema La partnership di Armani beauty con la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica rafforza il legame del marchio con il mondo del cinema ed è una celebrazione dell'amore che Giorgio Armani nutre da sempre per questa forma d’arte. Nel corso degli anni, lo stilista ha creato i costumi per molti famosissimi film, a partire dal guardaroba di Richard Gere in American Gigolo nel 1980, per continuare con Gli intoccabili, Gattaca, Io ballo da sola, Shaft, la serie Batman di Christopher Nolan, Lo smoking, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission: Impossible - Protocollo fantasma, Hanna, 1981: Indagine a New York, e The Wolf of Wall Street, solo per citarne alcuni. Armani beauty celebra l’arte della cinematografia in tutte le sue forme con Cate Blanchett (Ambascia- trice Globale di Bellezza del marchio e volto della fragranza Sì), Ryan Reynolds (volto della fragranza Armani Code) e Zhong Chuxi (volto make-up e della fragranza Sì). Il marchio sostiene altre iniziative cinematografiche in tutto il mondo come lo Shanghai International Film Festival e l’Hong Kong Film Awards".