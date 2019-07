Marcello, Maresco e Martone: i 3 italiani in concorso alla 76. Mostra del Cinema

Pietro Marcello, Franco Maresco e Mario Martone sono i tre registi italiani che vedranno i loro film in concorso alla 76. Mostra del cinema di Venezia, in programma come di consueto al Lido, dal 28 agosto al 7 settembre.

Le tre pellicole

"Martin Eden" di Marcello vede come protagonista Luca Marinelli, "La mafia non è più quella di una volta" di Maresco è interpretato da Letizia Battaglia e Ciccio Mira. Infine, "Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone vede nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco. Annunciato anche, tra i film in concorso, "Waiting for the barbarians" di Ciro Guerra, con Johnny Depp.