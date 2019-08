Kristen Stewart è Jean Seberg: «il mio personaggio? Molto di più di una donna con i capelli corti»

Audace, ribelle e dallo stile inconfondibile, l'attrice americana che sembra avere gusti cinematografici più europei che americani, non ha paura di dire la sua e lo fa difendendo a spada tratta il personaggio che interpreta nel suo nuovo film, Seberg, presentato questa mattina alla Mostra del Cinema e tratto dalla vita di Jean Seberg, l'attrice americana che negli anni 60 viene perseguitata dall'FBI per il suo coinvolgimento politico e romantico con l'attivista Hakim Jamal. In una giornata dedicata a film tratti da storie vere, tra cui anche J'Accuse di Roman Polansky, Seberg va a ripescare dalla memoria collettiva un personaggio forse dimenticato, o, come non fa a meno di sottolineare la Stewart, ricordato solo per il suo taglio di capelli.

«Mi interessava la donna, non il personaggio»

«La conoscevo per l'immagine che i media hanno creato di lei ma a me interessava distruggere questa visione per scoprire il suo lato più intimo, per vedere la donna che era e non il personaggio» - afferma Kristen Steward alla conferenza stampa sottolineando come Jean Seberg aveva una "fame" dietro gli occhi di onestà e compassione per gli altri in un momento storico in cui era difficile averne. «Facendo gli attori si vuole cercare in qualche modo di mantenere una connessione con le persone e di farlo senza rinunciare all'onestà» ed è questo obiettivo che accomuna l'attrice con il personaggio che fa tornare in vita con la sua interpretazione. Una donna che vale la pena di non essere dimenticata, un'attivista politica e sociale a cui la Stewart dichiara di riconoscersi in quanto lei stessa non ha mai nascosto ai giornalisti, e al suo pubblico, come la pensa.

Sarà proprio vero che "le rivoluzioni hanno bisogno delle stelle del cinema" come si dice nel film? A sentire Kristen Stewart, sembrerebbe proprio di sì.