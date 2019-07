La pellicola d’oro alla mostra internazionale di Venezia 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il prossimo 5 settembre 2019 ore 10:00, presso l’Hotel Excelsior - spazio CinecittàLuce/Anica, Lido di Venezia torna per il terzo anno consecutivo La Pellicola d’Oro, premio collaterale che sarà consegnato a tre maestranze dei films in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019: - “Martin Eden” di Pietro Marcello con Luca Marinelli - Prodotto: IBC Movie, Shellac Sud, Match Factory Productions, Rai Cinema - “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco conLetizia Battaglia, Prodotto Ila palma-Dreamfilm, Tramp Limited - “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone con Francesco Di Leva Prodotto: Indigo Film, Rai Cinema. Promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “S.A.S. Cinema”, la manifestazione riconosce le maestranze e l’artigianato del cinema, grazie alla collaborazione dell’ANICA, quindi verranno messi in risalto i mestieri del set, per i tecnici e tutti coloro che, dietro la macchina da presa. Art Director Enzo De Camillis - Sito: www.artnove.org –Email: lapellicoladoro@artnove.org".