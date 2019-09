Meryl Streep, Jude Law e Penelope Cruz al Lido per la quinta giornata di Festival

È la giornata di Meryl Streep, Penelope Cruz e Jude Law quella di oggi al Lido di Venezia. Grandi nomi del cinema saranno protagonisti delle storie presentate in antemprima sugli schermi delle sale del Festival in questa quinta giornata di mostra.

I film in concorso

Tra i film in concorso è tanta l'attesa per The Laudromat, la pellicola che vede alla regia Steven Soderbergh e come protagonista Meryl Streep, insieme a Gary Oldman e Antonio Banderas, a dimostrarlo la grande folla di persone in fila dalle 8 di matina per poter assistere alla prima per la stampa del film.

THE LAUNDROMAT

È la storia di una donna, Ellen Martin che inizia ad investigare su alcune compagnie assicurative e le loro false polizze dopo la morte del marito a causa di un incidente in barca. Queste indagini la portano a scoprire i segreti che si celano dietro questi mondi e a fare una riflessione sui soldi, i segreti ma soprattutto la corruzione.

WASP NETWORK

Sempre in concorso, Wasp Network, lo spy drama di Olivier Assayas, con Penelope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal, Adria Arjona, Ana de Armas e Leonardo Sbaraglia. È un film basato sulla storia vera di un gruppo di 5 spie cubane nell'America degli anni '90, infiltare da governo cubano per investigare su una serie di attacchi organizzati da gruppi anti-Castro.

Fuori concorso

THE NEW POPE (EPISODI 2 e 7)

Fuori concorso è invece l'anteprima degli espisodi 2 e 7 della nuova serie The New Pope di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich. La storia parte dalla scelta del nuovo papa, un aristocratico inglese che sale al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo III che prende il posto di Pio XIII, in coma. Il nuovo papa, all'apparenza perfetto, mostra subito lati misteriosi e grandi fragilità che creeranno difficoltà per lui nel sostituire il carismatico papa che lo ha preceduto. In sottofondo diversi scandali aggrediscono la Chiesa.